BenQ
BenQ UX-tutkija Palkat

UX-tutkija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Taiwan BenQ:ssa vaihtelee NT$812K ja NT$1.14M per year välillä. Katso BenQ:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$28.7K - $33.4K
Taiwan
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$26.5K$28.7K$33.4K$37.1K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä BenQ?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä BenQ in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$1,137,074. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä BenQ UX-tutkija roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$812,195.

