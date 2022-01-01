Yritysluettelo
Benevity
Benevity Palkat

Benevity:n palkka vaihtelee $40,275 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $128,036 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Benevity. Viimeksi päivitetty: 11/14/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $91.3K

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Tuotesuunnittelija
Median $87.3K
Tuotepäällikkö
Median $92.3K

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $128K
Liiketoiminta-analyytikko
$72.3K
Asiakaspalvelu
$40.3K
Ohjelmapäällikkö
$58.9K
Ratkaisuarkkitehti
$91.5K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$53.9K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Benevity-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Benevity on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $128,036. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Benevity ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $87,266.

Muut resurssit