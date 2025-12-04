Yritysluettelo
Bending Spoons
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
Bending Spoons Henkilöstöhallinto Palkat

Henkilöstöhallinto keskimääräinen kokonaiskorvaus in Italy Bending Spoons:ssa vaihtelee €37.2K ja €53K per year välillä. Katso Bending Spoons:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$49.1K - $57.5K
Italy
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$42.8K$49.1K$57.5K$61.1K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Bending Spoons?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöhallinto roolille yrityksessä Bending Spoons in Italy on vuosittainen kokonaiskorvaus €53,043. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Bending Spoons Henkilöstöhallinto roolille in Italy ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €37,175.

Muut resurssit

