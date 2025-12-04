Yritysluettelo
Bending Spoons
Bending Spoons Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Italy Bending Spoons:ssa vaihtelee €45.9K ja €65.2K per year välillä. Katso Bending Spoons:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$60.1K - $71.2K
Italy
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$52.9K$60.1K$71.2K$75.1K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Bending Spoons?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Bending Spoons in Italy on vuosittainen kokonaiskorvaus €65,164. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Bending Spoons Data-analyytikko roolille in Italy ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €45,898.

Muut resurssit

