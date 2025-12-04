Yritysluettelo
BenchSci
BenchSci Kyberturvallisuusanalyytikko Palkat

Kyberturvallisuusanalyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus BenchSci:ssa vaihtelee CA$139K ja CA$190K per year välillä. Katso BenchSci:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$108K - $130K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$101K$108K$130K$137K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

BenchSci-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kyberturvallisuusanalyytikko roolille yrityksessä BenchSci on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$189,970. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä BenchSci Kyberturvallisuusanalyytikko roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$139,202.

Muut resurssit

