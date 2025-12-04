Tuotesuunnittelupäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Canada BenchSci:ssa vaihtelee CA$127K ja CA$182K per year välillä. Katso BenchSci:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025
Keskimääräinen kokonaiskorvaus
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
BenchSci-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
