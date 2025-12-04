Yritysluettelo
Benchling
Benchling Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States Benchling:ssa vaihtelee $198K per year L1 -tasolta $483K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $315K.

Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer 1
L1(Lähtötaso)
$198K
$132K
$65.5K
$938
Software Engineer 2
L2
$233K
$151K
$80.7K
$577
Software Engineer 3
L3
$273K
$180K
$91K
$1.8K
Software Engineer 4
L4
$356K
$215K
$140K
$333
25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Benchling-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Full-Stack ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Benchling in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $482,658. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Benchling Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $301,901.

