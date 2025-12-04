Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States Benchling:ssa vaihtelee $198K per year L1 -tasolta $483K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $315K. Katso Benchling:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer 1
$198K
$132K
$65.5K
$938
Software Engineer 2
$233K
$151K
$80.7K
$577
Software Engineer 3
$273K
$180K
$91K
$1.8K
Software Engineer 4
$356K
$215K
$140K
$333
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus


25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Benchling-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike
