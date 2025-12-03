Yritysluettelo
Ben & Frank
Ben & Frank Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Mexico Ben & Frank:ssa vaihtelee MX$407K ja MX$581K per year välillä. Katso Ben & Frank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$24.9K - $29.1K
Mexico
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$21.7K$24.9K$29.1K$31K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Ben & Frank?

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Ben & Frank in Mexico on vuosittainen kokonaiskorvaus MX$581,143. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ben & Frank Ohjelmistosuunnittelija roolille in Mexico ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on MX$407,297.

