Henkilöstöhallinto keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Belvedere Trading:ssa vaihtelee $149K ja $208K per year välillä. Katso Belvedere Trading:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$161K - $187K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$149K$161K$187K$208K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Belvedere Trading?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöhallinto roolille yrityksessä Belvedere Trading in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $208,250. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Belvedere Trading Henkilöstöhallinto roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $148,750.

