BELLA+CANVAS
BELLA+CANVAS Henkilöstöhallinto Palkat

Henkilöstöhallinto keskimääräinen kokonaiskorvaus in Nicaragua BELLA+CANVAS:ssa vaihtelee NIO 206K ja NIO 282K per year välillä. Katso BELLA+CANVAS:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$6.1K - $7.2K
Nicaragua
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$5.6K$6.1K$7.2K$7.7K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä BELLA+CANVAS?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöhallinto roolille yrityksessä BELLA+CANVAS in Nicaragua on vuosittainen kokonaiskorvaus NIO 282,281. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä BELLA+CANVAS Henkilöstöhallinto roolille in Nicaragua ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NIO 206,188.

Muut resurssit

