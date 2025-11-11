Yritysluettelo
Bell Integrator
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä

  • Russia

Bell Integrator Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä Palkat sijainnissa Russia

Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä mediaanikorvaus in Russia Bell Integrator:ssa on yhteensä RUB 1.31M per year. Katso Bell Integrator:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/11/2025

Mediaanipalkka
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Yhteensä vuodessa
RUB 1.31M
Taso
Middle
Peruspalkka
RUB 1.31M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.78M
Robinhood logo
+RUB 7.34M
Stripe logo
+RUB 1.65M
Datadog logo
+RUB 2.89M
Verily logo
+RUB 1.81M
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistosuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Bell Integrator in Russia on vuosittainen kokonaiskorvaus RUB 3,204,203. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Bell Integrator Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä roolille in Russia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RUB 1,307,376.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Bell Integrator ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • SoFi
  • Facebook
  • DoorDash
  • Spotify
  • Databricks
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit