Tietoteknologi (IT) keskimääräinen kokonaiskorvaus Belcan:ssa vaihtelee $68K ja $92.8K per year välillä. Katso Belcan:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$72.8K - $88K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$68K$72.8K$88K$92.8K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Belcan?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tietoteknologi (IT) roolille yrityksessä Belcan on vuosittainen kokonaiskorvaus $92,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Belcan Tietoteknologi (IT) roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $68,000.

