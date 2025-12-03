Yritysluettelo
BeiGene
BeiGene Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Katso BeiGene:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$46.3K - $54.9K
China
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$40.8K$46.3K$54.9K$57.9K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä BeiGene?

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä BeiGene in China on vuosittainen kokonaiskorvaus CN¥413,321. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä BeiGene Ohjelmistosuunnittelija roolille in China ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CN¥291,122.

