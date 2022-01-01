Yritysluettelo
Beachbody Palkat

Beachbody:n palkka vaihtelee $116,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $208,950 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Beachbody. Viimeksi päivitetty: 9/4/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $139K
Data-asiantuntija
Median $116K
Tuotepäällikkö
$149K

Ohjelmistokehityspäällikkö
$209K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$170K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Beachbody on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $208,950. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Beachbody ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $148,920.

