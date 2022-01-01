Yritysluettelo
BDO
BDO Palkat

BDO:n palkka vaihtelee $8,150 kokonaiskorvauksena vuodessa Kirjanpitäjä -tehtävässä alemman pään mukaan $179,295 Projektipäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä BDO. Viimeksi päivitetty: 9/4/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $86.5K

Data-insinööri

Liikkeenjohdon konsultti
Median $68.1K
Kirjanpitäjä
$8.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Hallinnollinen assistentti
$91.8K
Liiketoiminta-analyytikko
$55.2K
Data-analyytikko
$79K
Data-tieteen päällikkö
$87K
Data-asiantuntija
$64.7K
Talousanalyytikko
$40.5K
Henkilöstöhallinto
$77.6K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$42.9K
Investointipankkiiri
$45.2K
Tuotepäällikkö
$61.7K
Projektipäällikkö
$179K
Myynti
$113K
Ratkaisuarkkitehti
$62.5K

Data-arkkitehti

Tekninen ohjelmapäällikkö
$135K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä BDO on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $179,295. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä BDO ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $68,082.

