Yritysluettelo
BD
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

BD Palkat

BD:n palkka vaihtelee $12,361 kokonaiskorvauksena vuodessa Perustaja -tehtävässä alemman pään mukaan $230,840 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä BD. Viimeksi päivitetty: 9/4/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $125K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Koneinsinööri
Median $95K

Laatuinsinööri

Biolääketieteen insinööri
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Liiketoiminta-analyytikko
Median $90K
Data-analyytikko
Median $97.5K
Data-asiantuntija
Median $145K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $205K
Projektipäällikkö
Median $110K
Myynti
Median $195K
Markkinointi
Median $212K
Tuotepäällikkö
Median $126K
Kirjanpitäjä
$121K
Liiketoimintaoperaatiot
$80.6K
Asiakaspalvelu
$25K
Sähköinsinööri
$93.3K
Talousanalyytikko
$197K
Perustaja
$12.4K
Geologian insinööri
$94.9K
Henkilöstöhallinto
$186K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
Median $200K
Tuotesuunnittelija
$122K
Ohjelmapäällikkö
$124K
Rekrytoija
$68.3K
Regulatory Affairs
$90.8K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$209K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$231K
Ratkaisuarkkitehti
$128K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

The highest paying role reported at BD is Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $230,840. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BD is $122,400.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle BD ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Ameriprise Financial
  • Danaher
  • Skillsoft
  • Werner Enterprises
  • AeroVironment
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit