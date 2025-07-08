Yritysluettelo
BCP
BCP Palkat

BCP:n palkka vaihtelee $13,186 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietotekniikan asiantuntija (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $75,745 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $36K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
Median $43K
Liiketoiminta-analyytikko
$17.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$13.2K
Tuotepäällikkö
$75.7K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä BCP on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $75,745. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä BCP ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $36,005.

