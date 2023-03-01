Yrityshakemisto
BCLC
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

BCLC Palkat

BCLC:n palkkaväli vaihtelee $55,302:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Talousanalyytikko :lle alaosassa $94,033:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä BCLC. Viimeksi päivitetty: 8/12/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $66.9K
Kirjanpitäjä
$59.1K
Talousanalyytikko
$55.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Henkilöstöhallinto
$62.1K
Tietotekniikan asiantuntija
$70.2K
Tuotevastaava
$94K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli BCLC:ssa on Tuotevastaava at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $94,033. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
BCLC:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $64,519.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja BCLC:lle

Liittyvät yritykset

  • Netflix
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Lyft
  • Coinbase
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit