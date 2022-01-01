Yrityshakemisto
BCG Digital Ventures
BCG Digital Ventures Palkat

BCG Digital Ventures:n palkkaväli vaihtelee $57,839:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Rekrytoija :lle alaosassa $327,256:aan Pääomasijoittaja :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä BCG Digital Ventures. Viimeksi päivitetty: 8/11/2025

$160K

Tuotevastaava
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Ohjelmistoinsinööri
Median $162K
Datatieteilijä
$159K

Henkilöstöhallinto
$134K
Liikkeenjohdon konsultti
$156K
Tuotesuunnittelija
$111K
Tuotesuunnittelun päällikkö
$166K
Rekrytoija
$57.8K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$159K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$121K
Pääomasijoittaja
$327K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli BCG Digital Ventures:ssa on Pääomasijoittaja at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $327,256. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
BCG Digital Ventures:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $158,547.

