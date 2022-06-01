Yritysluettelo
BCE
BCE Palkat

BCE:n palkka vaihtelee $38,868 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $125,819 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä BCE. Viimeksi päivitetty: 9/4/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Verkkoinsinööri

Data-insinööri

Data-asiantuntija
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
Tuotepäällikkö
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Ratkaisuarkkitehti
CP2 $82.2K
CP3 $104K

Data-arkkitehti

Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $72.7K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $59.3K
Myynti
Median $38.9K
Data-analyytikko
Median $60.8K
Talousanalyytikko
Median $62.5K
Markkinointi
Median $60.6K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $108K
Tuotesuunnittelija
Median $54.9K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $79.7K
Kirjanpitäjä
$69.2K

Tekninen kirjanpitäjä

Liiketoimintaoperaatiot
$62.5K
Data-tieteen päällikkö
$108K
Markkinointioperaatiot
$60.7K
Projektipäällikkö
$79.6K
Myynnin tuki
$54.8K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä BCE on Tuotepäällikkö at the CP4 level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $125,819. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä BCE ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $72,645.

