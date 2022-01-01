Yritysluettelo
BBVA USA
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

BBVA USA Palkat

BBVA USA:n palkka vaihtelee $59,352 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöhallinto -tehtävässä alemman pään mukaan $177,383 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä BBVA USA. Viimeksi päivitetty: 9/5/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Data-asiantuntija
$162K
Henkilöstöhallinto
$59.4K
Ohjelmistoinsinööri
$86K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Ohjelmistokehityspäällikkö
$177K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

The highest paying role reported at BBVA USA is Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,383. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BBVA USA is $123,776.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle BBVA USA ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • First Command
  • Clarifai
  • Panorama Education
  • Gong
  • iManage
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit