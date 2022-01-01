Yritysluettelo
BBC
BBC Palkat

BBC:n palkka vaihtelee $23,231 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $137,102 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä BBC. Viimeksi päivitetty: 9/5/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $134K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $137K

Kirjanpitäjä
$52.1K
Liiketoiminta-analyytikko
$89.4K
Data-analyytikko
$69K
Data-asiantuntija
$82.9K
Henkilöstöhallinto
$66.3K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$64.7K
Koneinsinööri
$70.2K
Tuotesuunnittelija
$23.2K
Ratkaisuarkkitehti
$121K
UX-tutkija
$62.7K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Najbolje plačana pozicija pri BBC je Ohjelmistokehityspäällikkö z letnim skupnim plačilom $137,102. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri BBC je $69,014.

