Yritysluettelo
BayWa
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

BayWa Palkat

BayWa:n palkka vaihtelee $66,221 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietoteknologi (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $194,025 Liiketoiminnan kehittäminen -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä BayWa. Viimeksi päivitetty: 11/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Liiketoiminnan kehittäminen
$194K
Tietoteknologi (IT)
$66.2K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$80.6K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Ohjelmistosuunnittelija
$102K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä BayWa on Liiketoiminnan kehittäminen at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $194,025. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä BayWa ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $91,468.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle BayWa ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Tesla
  • Intuit
  • PayPal
  • Airbnb
  • Stripe
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/baywa/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.