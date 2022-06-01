Basware Palkat

Yritysluettelo
Basware:n palkka vaihtelee $88,257 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalveluoperaatiot -tehtävässä alemman pään mukaan $112,535 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Basware. Viimeksi päivitetty: 9/2/2025

$160K

Asiakaspalveluoperaatiot
$88.3K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$92.5K
Tuotepäällikkö
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Basware on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $112,535. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Basware ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $92,479.

