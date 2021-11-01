Yrityshakemisto
BARK Palkat

BARK:n palkkaväli vaihtelee $125,000:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $179,100:aan Tuotesuunnittelija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä BARK. Viimeksi päivitetty: 8/24/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $125K
Markkinointi
$141K
Tuotesuunnittelija
$179K

UKK

Korkeimmin palkattu rooli BARK:ssa on Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $179,100. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
BARK:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $140,700.

