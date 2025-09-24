Yritysluettelo
Bank of China
Bank of China Talousanalyytikko Palkat

Talousanalyytikko mediaanikorvaus in United States Bank of China:ssa on yhteensä $73K per year. Katso Bank of China:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Mediaanipalkka
company icon
Bank of China
Associate
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$73K
Taso
hidden
Peruspalkka
$73K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
2-4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Bank of China?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Talousanalyytikko roolille yrityksessä Bank of China in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $163,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Bank of China Talousanalyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $73,000.

Muut resurssit