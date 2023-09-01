Yrityshakemisto
Banco de Bogota
Banco de Bogota Palkat

Banco de Bogota:n palkkaväli vaihtelee $10,399:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Datatieteilijä :lle alaosassa $49,856:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Banco de Bogota. Viimeksi päivitetty: 8/24/2025

$160K

Datatieteilijä
$10.4K
Ohjelmistoinsinööri
$29.4K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$49.9K

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Banco de Bogota:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $49,856. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Banco de Bogota:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $29,391.

