Bamboo Rose
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

Bamboo Rose Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in India Bamboo Rose:ssa on yhteensä ₹3.44M per year. Katso Bamboo Rose:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Mediaanipalkka
company icon
Bamboo Rose
Backend Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹3.44M
Taso
-
Peruspalkka
₹3.44M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
9 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Bamboo Rose?

₹13.98M

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Bamboo Rose in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,737,288. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Bamboo Rose Ohjelmistoinsinööri roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹3,444,681.

Muut resurssit