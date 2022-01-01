Yritysluettelo
Backbase
Backbase Palkat

Backbase:n palkka vaihtelee $17,963 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $250,000 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Backbase. Viimeksi päivitetty: 11/17/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $88.7K

Mobiiliohjelmistokehittäjä

Backend-ohjelmistokehittäjä

Tuotepäällikkö
Median $85.5K
Ratkaisuarkkitehti
Median $250K

Liiketoiminta-analyytikko
$31.4K
Markkinointi
$92.2K
Markkinointioperaatiot
$117K
Tuotesuunnittelija
$18K
Projektipäällikkö
$115K
Rekrytoija
$59.9K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$99.7K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$91.2K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Backbase on Ratkaisuarkkitehti vuosittaisella kokonaiskorvauksella $250,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Backbase ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $91,237.

