Babbel Palkat

Babbel:n palkka vaihtelee $63,584 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $114,637 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

Ohjelmistoinsinööri
Median $87.9K

Frontend-ohjelmistoinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $115K
Liiketoiminta-analyytikko
$93.5K

Data-analyytikko
$63.6K
Henkilöstöhallinto
$83.9K
Markkinointi
$70.7K
Tuotesuunnittelija
$68.4K
Tuotepäällikkö
$75.8K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Babbel on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $114,637. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Babbel ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $79,850.

Muut resurssit