Laitteistoinsinööri mediaanikorvaus in United States Ayar Labs:ssa on yhteensä $175K per year. Katso Ayar Labs:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025

Mediaanipalkka
company icon
Ayar Labs
Hardware Engineer
San Jose, CA
Yhteensä vuodessa
$175K
Taso
Senior Engineer
Peruspalkka
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Laitteistoinsinööri roolille yrityksessä Ayar Labs in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $180,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ayar Labs Laitteistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $175,000.

