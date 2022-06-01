Yritysluettelo
Axcient
Axcient Palkat

Axcient:n palkka vaihtelee $30,150 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $241,200 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Axcient. Viimeksi päivitetty: 11/14/2025

Liiketoiminta-analyytikko
$76.1K
Myynti
$99.5K
Ohjelmistosuunnittelija
$30.2K

Ohjelmistokehityspäällikkö
$241K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Axcient on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $241,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Axcient ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $87,809.

