Avidbots
Avidbots Palkat

Avidbots:n palkkaväli vaihtelee $92,263:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotevastaava :lle alaosassa $121,187:aan Henkilöstötoiminnot :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Avidbots. Viimeksi päivitetty: 8/9/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $93.7K
Henkilöstötoiminnot
$121K
Tuotevastaava
$92.3K

Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Avidbots:ssa on Henkilöstötoiminnot at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $121,187. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Avidbots:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $93,655.

