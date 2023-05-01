Yritysluettelo
Avidbank
    Avidbank Holdings is a bank holding company that provides financial products and services to small and middle-market businesses, professionals, and individuals in Santa Clara, San Mateo, and San Francisco counties. It offers personal and business deposit products, personal and corporate lending products, commercial real estate lending, construction lending products, and various financing solutions. The company also provides various services, such as automated clearing house payments and collections, bill pay, wire transfer, lockbox, merchant, remote deposit capture, ATM/debit cards, credit cards, business courier, cash management, and notary services.

    http://avidbank.com
    Verkkosivusto
    2003
    Perustamisvuosi
    134
    Työntekijöiden määrä
    $50M-$100M
    Arvioitu liikevaihto
    Pääkonttori

