Aviatrix Palkat

Aviatrix:n palkka vaihtelee $81,397 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakasmenestys -tehtävässä alemman pään mukaan $301,500 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Aviatrix. Viimeksi päivitetty: 8/26/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Verkkoinsinööri

Asiakasmenestys
$81.4K
Myynti-insinööri
$219K

Ratkaisuarkkitehti
$302K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Aviatrix-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Aviatrix on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $301,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Aviatrix ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $233,200.

