Avenue Code Palkat

Avenue Code:n palkka vaihtelee $22,038 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $201,000 Projektipäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Avenue Code. Viimeksi päivitetty: 8/26/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $30.1K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $95.9K
Liiketoiminta-analyytikko
$111K

Tuotesuunnittelija
$39.6K
Projektipäällikkö
$201K
Rekrytoija
$22K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$52.3K
Ratkaisuarkkitehti
$71.6K
UX-tutkija
$135K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Avenue Code on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $201,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Avenue Code ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $71,640.

