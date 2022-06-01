Yritysluettelo
Avaya
Avaya Palkat

Avaya:n palkka vaihtelee $21,134 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekninen kirjoittaja -tehtävässä alemman pään mukaan $218,900 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Avaya. Viimeksi päivitetty: 8/26/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $21.8K
Talousanalyytikko
$181K
Tuotepäällikkö
$112K

Projektipäällikkö
$34.3K
Rekrytoija
$125K
Myynti
$219K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$149K
Ratkaisuarkkitehti
$128K
Tekninen kirjoittaja
$21.1K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Avaya on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $218,900. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Avaya ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $125,424.

