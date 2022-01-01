Avast Software Palkat

Yrityshakemisto
Avast Software:n palkkaväli vaihtelee $44,774:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $125,290:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Avast Software. Viimeksi päivitetty: 8/9/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $44.8K
Tuotevastaava
$125K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$98.5K

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Avast Software:ssa on Tuotevastaava at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $125,290. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Avast Software:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $98,490.

