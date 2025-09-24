Yritysluettelo
Avantus Federal
Avantus Federal Data-asiantuntija Palkat

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in United States Avantus Federal:ssa on yhteensä $100K per year. Katso Avantus Federal:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Mediaanipalkka
company icon
Avantus Federal
Data Scientist
Washington, DC
Yhteensä vuodessa
$100K
Taso
1
Peruspalkka
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Avantus Federal?

$160K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Avantus Federal in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $105,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Avantus Federal Data-asiantuntija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $100,000.

