Yrityshakemisto
Avant
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Avant Palkat

Avant:n palkkaväli vaihtelee $99,500:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotesuunnittelija :lle alaosassa $306,626:aan Datatieteen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Avant. Viimeksi päivitetty: 8/9/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $150K
Tuotevastaava
Median $110K
Dataanalyytikko
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Datatieteen päällikkö
$307K
Datatieteilijä
$181K
Tuotesuunnittelija
$99.5K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$285K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Avant:ssa on Datatieteen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $306,626. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Avant:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $150,000.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Avant:lle

Liittyvät yritykset

  • Vanguard
  • Kraken
  • Lendio
  • Cyndx
  • Guild Mortgage
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit