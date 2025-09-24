Yritysluettelo
Ava Labs
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

Ava Labs Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in United States Ava Labs:ssa on yhteensä $255K per year. Katso Ava Labs:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Mediaanipalkka
company icon
Ava Labs
Software Engineer
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$255K
Taso
hidden
Peruspalkka
$205K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$50K
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Ava Labs?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Ava Labs in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $340,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ava Labs Ohjelmistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $246,000.

Muut resurssit