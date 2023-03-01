Yrityshakemisto
Auvik Networks
Auvik Networks Palkat

Auvik Networks:n palkkaväli vaihtelee $47,916:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tietotekniikan asiantuntija :lle alaosassa $239,700:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Auvik Networks. Viimeksi päivitetty: 8/16/2025

$160K

Tietotekniikan asiantuntija
$47.9K
Tuotevastaava
$240K
Ohjelmistoinsinööri
$82.5K

Ohjelmistokehityksen päällikkö
$139K
Tekninen kirjoittaja
$65.7K
Korkeimmin palkattu rooli Auvik Networks:ssa on Tuotevastaava at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $239,700. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Auvik Networks:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $82,488.

