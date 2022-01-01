Yrityshakemisto
Autonomous
Autonomous Palkat

Autonomous:n palkkaväli vaihtelee $26,532:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Projektipäällikkö :lle alaosassa $64,675:aan Tietotekniikan asiantuntija :lle yläosassa.

$160K

Rakennusinsinööri
$44K
Tietotekniikan asiantuntija
$64.7K
Projektipäällikkö
$26.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Autonomous:ssa on Tietotekniikan asiantuntija at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $64,675. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Autonomous:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $44,001.

Muut resurssit