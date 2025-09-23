Yritysluettelo
Autodesk UX-tutkija Palkat

Katso Autodesk:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

CA$151K - CA$175K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
CA$133KCA$151KCA$175KCA$193K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

CA$225K

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

UKK

El paquete salarial más alto reportado para un UX-tutkija en Autodesk in Canada está en una compensación total anual de CA$192,762. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Autodesk para el puesto de UX-tutkija in Canada es CA$132,827.

Muut resurssit