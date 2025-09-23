Tekninen ohjelmapäällikkö korvaus in United States Autodesk:ssa vaihtelee $144K per year P3 -tasolta $216K per year P4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $188K. Katso Autodesk:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$144K
$117K
$18.9K
$8K
P4
$216K
$169K
$29.3K
$17.1K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.3%
V 3
Autodesk-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.3%
V 3
Autodesk-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (8.32% neljännesvuosittain)
33.3% ansaitsee 3rd-V (8.32% neljännesvuosittain)