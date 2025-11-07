Yritysluettelo
Autodesk
Ohjelmistosuunnittelija Taso

Principal Engineer

Tasot yrityksessä Autodesk

Vertaa tasoja
  1. Software Engineer 1Grade 8
  2. Software Engineer 2Grade 9
  3. Software Engineer 3Grade 10
    4. Näytä 7 Lisää tasoja
Keskiarvo Vuosittain Kokonaiskorvaus
₹75,341
Peruspalkka
₹4,107,502
Osakeanti ()
₹2,012,629
Bonus
₹416,077
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Viimeisimmät palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
