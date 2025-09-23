Yritysluettelo
Autodesk
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmapäällikkö

  • Kaikki Ohjelmapäällikkö -palkat

Autodesk Ohjelmapäällikkö Palkat

Ohjelmapäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Singapore Autodesk:ssa vaihtelee SGD 210K ja SGD 299K per year välillä. Katso Autodesk:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 2 lisää Ohjelmapäällikkö ilmoitustas yrityksessä Autodesk avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

SGD 209K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.


Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Autodesk-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Autodesk-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (8.32% neljännesvuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (8.32% neljännesvuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmapäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmapäällikkö at Autodesk in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 298,946. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Ohjelmapäällikkö role in Singapore is SGD 210,276.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Autodesk ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit