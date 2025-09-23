Yritysluettelo
Autodesk
Autodesk Markkinointi Palkat

Markkinointi mediaanikorvaus in United States Autodesk:ssa on yhteensä $246K per year. Katso Autodesk:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Mediaanipalkka
company icon
Autodesk
Product Marketing Manager
San Francisco, CA
Yhteensä vuodessa
$246K
Taso
M4
Peruspalkka
$194K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$27K
Vuotta yrityksessä
7 Vuotta
Vuotta kokemusta
12 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Autodesk?

$160K

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Autodesk-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (8.32% neljännesvuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (8.32% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointi roolille yrityksessä Autodesk in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $528,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Autodesk Markkinointi roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $186,000.

