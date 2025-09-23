Yritysluettelo
Autodesk
Autodesk Liikkeenjohdon konsultti Palkat

Liikkeenjohdon konsultti mediaanikorvaus in United States Autodesk:ssa on yhteensä $198K per year. Katso Autodesk:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Mediaanipalkka
company icon
Autodesk
Principal Business Consultant
Dallas, TX
Yhteensä vuodessa
$198K
Taso
-
Peruspalkka
$143K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$20K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Autodesk?

$160K

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Autodesk-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liikkeenjohdon konsultti roolille yrityksessä Autodesk in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $225,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Autodesk Liikkeenjohdon konsultti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $198,000.

