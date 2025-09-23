Yritysluettelo
Autodesk Data-tieteen päällikkö Palkat

Katso Autodesk:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$266K - $313K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$248K$266K$313K$345K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Autodesk-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-tieteen päällikkö roolille yrityksessä Autodesk in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $345,150. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Autodesk Data-tieteen päällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $247,800.

Muut resurssit